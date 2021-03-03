Зеленський обговорив з головою Євроради повернення Криму [ Редактировать ]
Україна має створити дієвий механізм деокупації своїх територій, а міжнародна спільнота - іти на рішучіші кроки. Про це президент Зеленський заявив на брифінгу із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави також закликав Євросоюз ввести санкції проти Росії через порушення прав людини в Криму.
Питання зараз обговорюють у Брюсселі - наголосив Шарль Мішель. І пообіцяв подальшу підтримку Україні з боку ЄС.
Володимир Зеленський, президент України:
Я вдячний за послідовну політику Європейського союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. У той же час потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний.
Шарль Мішель, президент Європейської Ради:
Зі свого боку, пане президент, ми хочемо тісної співпраці. Яка була б дійсно ефективною і сприяла деокупації Криму. Ці цінності і ця спільна боротьба, яку маємо вести ми - Європейський Союз і Україна, розгортатиметься. Це боротьба за свободу і гідність. ЄС продовжуватиме підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.
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