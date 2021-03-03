Україна має створити дієвий механізм деокупації своїх територій, а міжнародна спільнота - іти на рішучіші кроки. Про це президент Зеленський заявив на брифінгу із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави також закликав Євросоюз ввести санкції проти Росії через порушення прав людини в Криму.

Питання зараз обговорюють у Брюсселі - наголосив Шарль Мішель. І пообіцяв подальшу підтримку Україні з боку ЄС.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вдячний за послідовну політику Європейського союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. У той же час потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний.

Шарль Мішель, президент Європейської Ради: