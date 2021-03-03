Скандал в ООН. Найбагатша американська родина - Рокфеллери - посварилися із дипломатами. Принаймні такі висновки зробили журналісти. Адже багатії випадково забрали зі штаб-квартири організації в Нью-Йорку дорогоцінну картину Пікассо, яка провисіла там 30 років. Чому оонівці тепер можуть лишитися і без робочих місць? Розкаже Дмитро Анопченко.

Кулуари штаб-квартири ООН заповнені предметами мистецтва. У коридорах, залах, переходах - скрізь вази, картини, скульптури, безцінні золоті статуетки. Усе це, подарунки країн та урядів. Щось передати Об'єднаним Націям у дипломатії вважалося хорошим тоном.

Із 1985 року на найпрестижнішому місці біля Ради безпеки висів і гобелен - зображення картини "Герніка" Пабло Пікассо, що став одним із символів Ради, адже серед її завдань - попередження війн і збройних конфліктів, жахи яких і зобразив художник.

Тож великим сюрпризом стала вимога одного з Рокфеллерів - Нельсона-Молодшого - гобелен йому повернути. Без пояснення причин. Втрутився навіть особисто генеральний секретар ООН, просив Пікассо залишити. Але марно.

Підняли старі папери. І з'ясували, в них справді ніде не написано "дарую". Лише "передаю". Але в Штатах навіть вислів є "багатий, немов Рокфеллер", тож ніхто й подумати не міг, що одного дня надійде вимога зняти знаменитий гобелен зі стіни.

Стефан Дюжжарік, речник ООН:

Я засмучений, відчуття втрати, коли дивишся на голі стіни, які донедавна були прикрашені цим гобеленом. Він був свідком стількох історичних подій, що відбувалися біля Ради безпеки, починаючи від 1985.

На його фоні робили найважливіші заяви. Повідомляли про початок воєн і миротворчих операцій. Представляли нових послів і перших керівників ООН. Тут зроблені найкращі кадри, які облетіли весь світ…

Неофіційно в ООН зізнаються: вимога віддати Пікассо стала для них повною несподіванкою. Жодних переговорів, жодних пояснень! В Об'єднані Нації навіть не зателефонували: просто надійшов імейл! Журналісти навіть припустили, що в Рокфеллера фінансові труднощі, якщо він так діє. Інші, навпаки, побачили в цьому політичну мотивацію, певний натяк.

І занепокоєні тим, що це прецедент. А якщо інші країни - з тих чи інших причин незадоволені діями ООН, теж почнуть щось забирати? Ще більше питання - землю на Манхеттені, на якій звели штаб-квартиру Об'єднаних Націй, теж колись Рокфеллери передали. Невже і її тепер вимагатимуть віддати?

Юристи із земельного права терміново кинулися перевіряти повоєнні документи, датовані 1946- 1949 роками. На щастя, всі оригінали збереглися і там чітко зазначено, що сім із половиною гектарів розкішної території біля Іст-рівер, яка тепер просто ціни не має, це таки дарунок.

Стефан Дюжжарік, речник ООН:

Ми володіємо цією землею, яка була милостливо передана родиною Рокфеллерів. Але це був саме "дарунок".

Отже, чиновники заспокоїлись, ООН ніхто не виселить, організація і далі працюватиме у звичному режимі - переїжджати не доведеться. А для Ради безпеки шукають новий витвір мистецтва. Хоча чим замінити "Герніку" Пікассо, поки що навіть пропозицій немає, настільки все сталося несподівано, блискавично і непередбачувано.