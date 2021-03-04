Землетрус у Греції: люди в паніці вибігали із власних осель [ Редактировать ]
Землетрус магнітудою 6,3 сколихнув центральну Грецію. Найсильніші поштовхи відчували жителі міста Лариса. Люди в паніці вибігали надвір із осель, на дорогах і мостах утворилися тріщини. Кілька старих будівель завалилися.
Також землетрус пошкодив школу в сусідньому селищі. Учителі встигли вчасно вивести дітей на вулицю, тож ніхто не постраждав. За містом сталися зсуви ґрунту.
Маноліс Іоаннідіс, пенсіонер:
Люди не можуть оговтатися. Ми чекаємо, доки урядовці, рятувальники і місцева влада вирішать, що з нами робити далі. Поки що нам ніде спати і нема куди йти з цього стадіону, куди нас евакуювали.
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