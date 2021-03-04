Россия не оккупировала бы Крым, если бы в 2014 году Украина была членом Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос одного из студентов после выступления в Колледже Европы в бельгийском Брюгге.

Мой короткий ответ: этого (оккупации Крыма - ред.) бы не произошло, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного.

На прошлой неделе Йенс Столтенберг назвал главными угрозами для Североатлантического альянса и Евросоюза Россию, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения.

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану помощь в борьбе с российской агрессией. Оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает выделение Украине в качестве военной помощи $250 млн.

Ранее сообщалось, что 9 февраля 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины, ее вступление в НАТО зависит только от успеха реформ.

Напомним, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал статью для журнала Atlantic Council, посвященную перспетивам вступления Украины в НАТО. Глава МИД считает, что Киев до сих пор не стал членом альянса из-за страхов и мифов, связанных с боязнью Запада "спровоцировать Россию".