Если бы Украина была в НАТО, Россия не оккупировала бы Крым - генсек НАТО [ Редактировать ]
Источник: НАТО
Россия не оккупировала бы Крым, если бы в 2014 году Украина была членом Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос одного из студентов после выступления в Колледже Европы в бельгийском Брюгге.
Мой короткий ответ: этого (оккупации Крыма - ред.) бы не произошло, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного.
На прошлой неделе Йенс Столтенберг назвал главными угрозами для Североатлантического альянса и Евросоюза Россию, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения.
Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану помощь в борьбе с российской агрессией. Оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает выделение Украине в качестве военной помощи $250 млн.
Ранее сообщалось, что 9 февраля 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины, ее вступление в НАТО зависит только от успеха реформ.
Напомним, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал статью для журнала Atlantic Council, посвященную перспетивам вступления Украины в НАТО. Глава МИД считает, что Киев до сих пор не стал членом альянса из-за страхов и мифов, связанных с боязнью Запада "спровоцировать Россию".
по теме
С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова
Попри зусилля України, Росія продовжує блокувати роботу Тристоронньої контактної групи. А російські найманці на Донбасі застосовують зброю, заборонену Мінськими угодами
Глава МИД призывает членов НАТО "сделать шаг вперед" и предоставить Украине и Грузии план действий по членству в альянсе. недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины, ее вступление в НАТО зависит только от успеха реформ
Американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию полуострова Россией, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России
День кримськотатарського опору російській окупації сьогодні відзначають в Україні. Сім років тому цього дня під стінами парламенту в Сімферополі зібрався велелюдний мітинг - його учасники намагалися завадити проросійським силам призначити незаконний референдум
В посольстве Японии в Украине заявили, что их страна никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма. Япония пытается оспорить у Москвы суверенитет над Южно-Курильскими островами (Кунашир, Шикотан, Итуруп и группа Хабомаи), которые достались СССР по итогам Второй мировой войны