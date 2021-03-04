Год работы правительства Шмыгаля - это год провалов и в экономике, и в социальной сфере, и в борьбе с эпидемией. Об этом заявил Сопредседатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что за прошлый год украинская экономика сократилась более чем на 4%. "Продолжает падать промышленное производство, в кризисе находятся машиностроение, судостроение, авиакосмическая отрасль, сокращается сельское хозяйство. Происходит стремительная деиндустриализация Украины", - отметил политик.

Юрий Бойко акцентировал, что нынешний Кабмин ничего не сделал для преодоления бедности.

"Каждый второй украинец находится за чертой бедности. Многие украинские пенсионеры вынуждены жить на 2 доллара в день - это уровень абсолютной нищеты по стандартам ООН. Продолжается рост цен и коммунальных тарифов, при этом урезаются субсидии. Вместо помощи людям власть отдает деньги чиновникам, силовикам и пускает их на коррупционные "большие стройки", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Вызовы эпидемии также оказались не под силу правительству. "Кабмин не смог обеспечить эффективную борьбу с COVID-19, растратив антиковидный фонд, а объявленную вакцинацию уже можно назвать провальной. Украина закупила вакцину с сомнительной эффективностью, да еще и по довольно сомнительным схемам", - подчеркнул Юрий Бойко.

При этом не остановлена медреформа, расходы на здравоохранение сокращены. Также недофинансировано и образование. "Даже в период эпидемии в Украине не был остановлен "второй этап" медреформы, закрывались больницы и диспансеры. Также продолжается сокращение расходов на образование, "оптимизируются" школы, классы и учителя", - отметил народный депутат.

Сопредседатель фракции оппозиционеров призвал отправить Кабинет министров в отставку. "ОП-ЗЖ выступает за немедленную отставку Кабмина и полный аудит деятельности правительств Гончарука и Шмыгаля с участием народных депутатов, Счетной палаты и правоохранительных органов. Но это только часть решения проблемы. Для того чтобы сменить курс страны, необходимо менять всю власть и проводить перевыборы парламента", - резюмировал Юрий Бойко.