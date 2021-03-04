Конституционный суд Украины, скорее всего, откажет депутатам "Голоса" в рассмотрении их обращения по голосованию за министра образования. Это абсолютно бесперспективная затея, потому что принятое решение и свершившееся голосования в Раде уже никак нельзя отменить. Тем более, что доказательств кнопкодавства до сих никто не предоставил.

По словам политолога Андре Золотарева, из всего этого процесса, партия "Голос" пытается извлечь только один бонус - негативный информационных шум вокруг минобразования.

"Вы же знаете такое определение как "соросята"? Так вот, я и раньше говорил, что соросята не оставят ни информационной кампании, ни войны против Шкарлета. Я уверен, что именно они взбудоражили депутатов из других фракций. Фактически это группировка, ориентированная на протаскивание интересов наших западных партнеров. Они всегда считали МОН своей собственностью и если посмотреть, то в последние годы так и было. Шкарлет и его назначение сломало монополию этой небольшой, но очень шумной группы", - сказал Золотарев изданию "Комментарии".

Он считает, что КСУ даже не станет регистрировать обращение "Голоса".

"... Но, насколько я знаю, то КСУ его еще не зарегистрировал. И мне кажется, что КСУ откажется его рассматривать. Но для "соросят" такое обращение является пиар ходом и просто очередным поводом, чтобы раздувать свою кампанию", - отметил эксперт.

Напомним, что занять пост министра образования надеялась депутат "Голоса" Инна Совсун. Она раньше была заместителем бывшего министра образования Сергея Квита.

Шкарлет был назначен министром образования в декабре прошлого года. "За" проголосовали 226 народных депутатов.