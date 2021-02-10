Турция готовится к высадке на Луну [ Редактировать ]
К 2023 году Турция намерена запустить ракету собственного производства на Луну. Там она должна совершить жесткую посадку. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Презентуя космическую программу республики, он сказал:
Турция открывает дверь в "космическое путешествие" своей цивилизации.
"Посадка турецкой ракеты на Луне должна быть осуществлена к столетию страны, которое будет отмечаться в конце 2023 года", - объяснил Эрдоган.
Кроме того, по словам президента, Турция планирует при международном участии построить собственный космодром, чтобы республика "получила доступ в космос".
Тем временем, в США администрация Байдена еще не выбрала нового управляющего NASA и не озвучила какие-либо цели космической программы Artemis, которая должна отправить человека на Луну в 2024 году – эксперты считают нереальным постройку готового космического аппарата и совершение межпланетного полета к намеченному сроку.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск отправит на орбиту первый "гражданский" экипаж. В то же время марсианские планы Илона Маска оборвались.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В 15 лунный день у большинства людей в этот день проявляется склонность к завышенному самомнению и как никогда обостряется склонность к лести.
Раніше схожі моноліти з'являлись у США. А ще в Румунії. Згодом металеві конструкції зникали. З'ясувалося, їх встановлювали митці - заради жарту
Через пандемію українці, які і мільйони жителів інших країн, обмежені у подорожах. Місць, куди можна полетіти попри карантин не так вже й багато. Серед них - Туреччина. Чим окрім пляжів та лиж може зацікавити гостей наша морська сусідка?
На навколоземній орбіті корабель пробуде кілька днів і зрештою приземлиться біля узбережжя Флориди
За полет в космос заплатил 37-летний миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман