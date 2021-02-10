К 2023 году Турция намерена запустить ракету собственного производства на Луну. Там она должна совершить жесткую посадку. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Презентуя космическую программу республики, он сказал:

Турция открывает дверь в "космическое путешествие" своей цивилизации.

"Посадка турецкой ракеты на Луне должна быть осуществлена к столетию страны, которое будет отмечаться в конце 2023 года", - объяснил Эрдоган.

Кроме того, по словам президента, Турция планирует при международном участии построить собственный космодром, чтобы республика "получила доступ в космос".

Тем временем, в США администрация Байдена еще не выбрала нового управляющего NASA и не озвучила какие-либо цели космической программы Artemis, которая должна отправить человека на Луну в 2024 году – эксперты считают нереальным постройку готового космического аппарата и совершение межпланетного полета к намеченному сроку.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск отправит на орбиту первый "гражданский" экипаж. В то же время марсианские планы Илона Маска оборвались.

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