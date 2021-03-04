В китайских аэропортах начали делать анальные тесты на коронавирус. Медики считают, что такой метод дает более точный результат. Тем не менее позитивный тест не обязательно означает, что сдавший его человек до сих пор является распространителем вируса.

В то же время, большинство переживших такую процедуру жалуются на дискомфорт и психологические травмы.

Так, такие мазки требуют сдавать в:

Пекине,

Шанхае,

Циндао.

В Шанхае, если на борту обнаруживают более 5 человек с положительным тестом, всем пассажирам самолета приходится пройти через процедуру. Южная Корея добилась того, что ее гражданам разрешили вместо мазка сдавать на анализ образцы стула.

Также этот вид мазков необходимо сдавать пассажирам, которые прибыли из китайских регионов с высоким уровнем распространения коронавируса.

Тест проводят при помощи тампона, который выглядит как очень длинная ушная палочка.

Также сообщается, что в США, Японии, Южной Кореи и Германии категорически не согласны с внедрением такого метода.

Отметим, что ВОЗ рекомендует брать для тестирования образцы прежде всего из дыхательных путей.

Напомним, что в Польше компания ML System представила устройство, которое позволяет выявить COVID-19 всего за 10 секунд. Оно анализирует дыхание человека.

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