Всего 10 секунд: в Польше разработали моментальный тест на COVID [ Редактировать ]
В Польше компания ML System представила устройство, которое позволяет выявить COVID-19 всего за 10 секунд. Оно анализирует дыхание человека. Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.
Участие в презентации прибора принял глава государства Анджей Дуда.
Он надеется, что прибор быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.
"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - отметил Дуда.
Польский лидер сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате - и получил отрицательный результат.
Отмечается, что аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку - и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Польше 11 человек умерли после вакцинации от COVID.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
После прививки в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально
В случае необходимости могут это количество умножить вдвое
Медицинский совет при премьер-министре еще обсуждает возрастной порог для этого препарата
Такие выводы сделаны после анализа смертей среди пациентов, которые принимали данную вакцину
Ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве