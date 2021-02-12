В Польше компания ML System представила устройство, которое позволяет выявить COVID-19 всего за 10 секунд. Оно анализирует дыхание человека. Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

Участие в презентации прибора принял глава государства Анджей Дуда.

Он надеется, что прибор быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - отметил Дуда.

Польский лидер сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате - и получил отрицательный результат.

Отмечается, что аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку - и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Польше 11 человек умерли после вакцинации от COVID.

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