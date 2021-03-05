За прошлый год украинская экономика сократилась более чем на 4%. Спад в промышленности по итогам года достиг 5,2%. Кризис продолжается в машиностроении, судостроении и авиакосмической отрасли. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, власть просто не понимает, как управлять страной, поэтому необходимо полностью перезагрузить правительство.

"Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году рухнули на 38,2%. Отток прямых иностранных инвестиций из страны составил более 400 миллионов долларов. Ни внутренние, ни внешние инвесторы не верят в способность этой власти обеспечить развитие страны", – подчеркнул Сергей Левочкин.

Народный депутат отметил, что даже сельское хозяйство, которое власть называет "драйвером роста" украинской экономики, сократилось на 11,5% в прошлом году.

"Единственное, что "удалось" этому правительству, - это подстегнуть рост государственного долга, цен и тарифов. За прошлый год государственный долг вырос более чем на 550 миллиардов гривен и достиг 2,55 трлн грн или более 62% ВВП", - подчеркнул Сергей Левочкин.

По его словам, правительство не просто неэффективное и непрофессиональное, оно целенаправленно уничтожает фундамент для будущего развития Украины.

"Мы выступаем за немедленную отставку Кабмина и полный аудит деятельности правительств Гончарука и Шмыгаля", - резюмировал Сергей Левочкин.