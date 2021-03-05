США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського [ Редактировать ]
Сполучені Штати запровадили санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського. У заяві державного секретаря Ентоні Блінкена зазначено, що олігарх був причетний до корупції, коли очолював Дніпропетровську область у 2014-15 роках.
Також Вашингтон стурбований нинішніми діями Коломойського, які, цитую, підривають демократичні інституції в Україні. Відтак Коломойському, а також дружині та дітям заборонений в'їзд до Сполучених Штатів.
У США проти олігарха і його бізнес-партнера Генадія Боголюбова звинуватили, зокрема, у відмиванні коштів, незаконно виведених із українського Приватбанку.
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