Євросоюз занепокоївся виявленою на Донбасі радіолокаційною станцією Росії [ Редактировать ]
Євросоюз виступив із заявою про занепокоєння виявленням на Донбасі російської радіолокаційної станції "Каста-2е1". 15 лютого місія ОБСЄ зафіксувала цей сучасний комплекс поблизу непідконтрольної уряду Бугаївки.
У ЄС виникло запитання, яким чином російська станція потрапила в ці райони. Нагадаю, спільнота "Інформ-напалм" оприлюднила фото, на якому видно, як російські військовослужбовці намагаються замаскувати техніку.
Вони накривають її брезентом або плівкою з синьо-жовтими кольорами державного прапора України. Радіолокаційна станція "Каста-2Е1" призначена для виявлення повітряних об'єктів, зокрема безпілотників.
по теме
В українському війську знову поранено армійця. Це сталося сьогодні внаслідок ворожого обстрілу біля Мар'їнки. Відповідну ноту направлено до спостережної місії ОБСЄ - повідомляє українська делегація в ТКГ
У дев'ятнадцять років парубок закінчив медичний коледж і пішов служити - попросився одразу на передову
Росія навмисне створює ескалацію, аби налякати Україну та Захід, та змусити Київ вести прямі переговори з ватажками бойовиків
Армієць отримав кульове поранення неподалік Причепилівки на Луганщині. Сьогодні на передовій зафіксували два ворожих обстріли
Війна під акомпанемент скрипки та фортепіано. Наш військовий кореспондент Ігор Левенок зустрів на сході бійця-віртуоза, який вміє грати на кількох музичних інструментах