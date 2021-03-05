Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о российском газопроводе "Северный поток-2".

Так, он отметил, что Россия часто использует энергетику как оружие.

По его словам, строительство российского газопровода является общим вызовом для Украины и Польши, поскольку "Северный поток-2" очень опасен для Европы.

Это наш общий вызов. Мы не знаем, чем это может закончиться, но для нас этот проект опасен не только с экономической, но и с геополитической точки зрения. Россия использует энергетику как средство воздействия на те или иные страны. Мы помним, как они покупали Януковича скидками на газ. Энергетика - это оружие, которое часто использует Россия.

Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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