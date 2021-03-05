По состоянию на пятницу, 5 марта, в Украине от коронавируса вакцинировали уже 1030 военнослужащих из состава Операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1030 военнослужащих, привлеченных в состав ООС, из них 147 медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, поствакцинальных осложнений не отмечалось.

Отметим, что кампания по вакцинации в ВСУ началась 25 февраля. Вооруженные Силы получили от Минздрава 14 тысяч доз вакцины Covishield (AstraZeneca). Для прививки бойцов ООС подготовлено десять бригад по вакцинации. За каждым военнослужащим после проведения прививки осуществляется медицинское наблюдение в течение получаса.

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Кроме того, у жителей Объединенных Арабских Эмиратов появится коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. В настоящее время первую дозу вакцины получили 60% населения.

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