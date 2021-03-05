Санкции против Коломойского: как отреагировали у президента [ Редактировать ]
В пятницу, 5 марта, в Офисе президента поблагодарили Госдеп США за санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Также у президента сказали, что Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают международные партнеры.
Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский - ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности.
У Зеленского добавили, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает Украине "стать сильным и по-настоящему независимым государством".
Кроме того, в Офисе президента пообещали и далее неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора, добавив, что также намерены укреплять отношения, в том числе и со стратегическим партнером - США.
Напомним, что 5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.
Ранее мы писали о том, что Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из "ПриватБанка".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского
В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании конгресса местных и региональных властей
В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме
В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги