В пятницу, 5 марта, в Офисе президента поблагодарили Госдеп США за санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Также у президента сказали, что Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают международные партнеры.

Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский - ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности.

У Зеленского добавили, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает Украине "стать сильным и по-настоящему независимым государством".

Кроме того, в Офисе президента пообещали и далее неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора, добавив, что также намерены укреплять отношения, в том числе и со стратегическим партнером - США.

Напомним, что 5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее мы писали о том, что Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из "ПриватБанка".

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