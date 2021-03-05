США ввели санкции против Игоря Коломойского [ Редактировать ]
В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в заявлении Блинкена.
Ранее мы писали о том, что Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из "ПриватБанка".
Также сообщалось, что Украина ввела санкции против двух стран. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Мали. Также вводятся санкции против Йемена.
Мы также писали о том, что в Евросоюзе анонсировали новые санкции против России. Также США ввели визовые санкции против чиновников Беларуси.
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