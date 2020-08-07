Министерство юстиции США подало два гражданских иска в окружной суд южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, которые могли быть куплены на средства, выведенные из "Приватбанка" бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о двух офисных зданиях в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки). Их стоимость оценивается в $70 млн.

В заявлении Минюста США утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов похитили из "Приватбанка" миллиарды долларов. В период 2008-2016 годов они мошенническим путем получали займы и кредиты, а деньги они отмывали с помощью подставных банковских счетов, преимущественно через кипрское отделение "Приватбанка".

Напомним, что "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года, государство докапитализировало его на 155 млрд грн.

Игорь Коломойский считает национализацию несправедливой. В апреле 2019 года Окружной административный суд в Киеве по иску бизнесмена признал национализацию "Приватбанка" незаконной. Украинские власти обжаловали это решение. В мае 2020 года Верховная рада приняла "банковский" закон, который делает невозможным возврат "Приватбанка" прежним владельцам.

Ранее сообщалось, что в семье Игоря Коломойского случилось горе.