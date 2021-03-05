В Україні може з'явитися кримінальна справа політологів. Про це заявив один із відомих політичних експертів - начебто правоохоронці готують цілу низку підозр. Про що мова? Детальніше у матеріалі.

В Україні може з'явитися справа політологів. Про це заявив політичний експерт Михайло Погребинський. За його словами, правоохоронці готують йому та ще кільком колегам - підозри за співпрацю із країною-агресором.

Михайло Погребинський, політолог:

Якобы задокументированы случаи передачи денег от каких-то медийных структур мне лично, что в принципе исключено. Я никаких денег с той стороны не получал, последний раз была история однажды когда я получал грант на издание книг это было 10 лет назад.

Офіційних підтверджень існуванню підозри поки немає. Сам експерт інформацію отримав із власних джерел і називає такі чутки тиском за критику влади.

Тож чи можна наговорити на в'язницю?

Євген Грушовець, юрист:

Немає якогось конкретного набору інструментів, яким можна стверджувати, що держзрада передбачає отримання коштів від іноземного якогось інформаційного агенства для того, щоб профінансувати когось. Все залежить від поведінки і дій особи. Потрібно дуже зважено підходити тому що потрібно зрозуміти і встановити на що був направлений умисел людини.

Як такі ж закони діють в інших країнах? Ізраїль - держава, ситуація в якій подібна до української. Країна - перманентно перебуває у стані війни.

Цві Зільбер, журналіст:

С нашими северными соседями Ливаном и Сирией мы до сих пор в состоянии войны при этом никогда не было каких-то попыток отгородиться от кого-то информационно. В израильской журналистике есть, конечно, четкие законы например, есть такой анахронизм как военная цензура, что касается политических обозревателей, да господи говорите, что хотите.

Плюралізм думок - ознака здорової держави, певен журналіст.

Цві Зільбер, журналіст:

Есть плюралистическая политическая система политики. Вообще друг друга поливают грязью с утра до вечера особенно перед выборами и призывать они могут к чему угодно. к созданию палестинского государства например.

Подібні прецеденти в Україні швидше мають спільне із радянським минулим, аніж європейським майбутнім, вважає колишній дисидент і політв'язень, відомий психіатр - Семен Глузман.

Семен Глузман, лікар-психіатр, правозахисник, колишній дисидент і політв'язень:

Если мы уже начинаем оказывать прессинг как государство на тех граждан которые мыслят иначе, то я тоже должен быть в этом списке второй. Раз тогда при советской власти, а теперь в Украине.

А політолог Тарас Загородній упевнений - у такий спосіб влада просто намагається підняти свої рейтинги.

Тарас Загородній, політолог: