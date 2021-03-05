Асоціація "Високошвидкісні магістралі" разом із "Укрзалізницею" та УСПП обговорили перспективи долучення України до "Шовкового шляху" [ Редактировать ]
Розвиток вітчизняної залізниці та залучення інвестицій. Про головні проблеми в "Укрзалізниці" сьогодні говорили на засіданні Союзу вітчизняних промисловців. Фахівці шукали шляхи вирішення нагальних економічних проблем, через які українська залізниця та економіка в цілому - несуть збитки. Тему продовжить Даніїл Снісар.
Старі вагони та зношені колії. Поїздки в українських поїздах - це те ще випробування.
90 відсотків рухомого складу "Укрзалізниці" зношені. Тож як її осучаснити і заробити на своєму транзитному потенціалі - говорили сьогодні промисловці.
Володимир Жмак, голова правління АТ "Укрзалізниця":
Нонсенс, знаходячись на перетині європейських доріг - не використовувати транзитний потенціал в тому обсязі, якому можемо це робити, не реалізовувати той індустріальний потенціал.
Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців:
У нас унікальне географічне розположення, через територію України проходять всі основні європейські транспортні коридори. Але, нажаль, цей транзитний потенціал, на сьогоднішній день використовується дуже-дуже слабо.
А транзитний потенціал це інвестиції. І їх можна залучити, зокрема, завдяки новому "Шовкового шляху" залізничному маршруту, який з'єднає Китай із Європою - і проляже через сім країн. Ініціатори проекту кажуть інвесторів не бракує. За підрахунками розробників, "Шовковий Шлях" може принести країні 75 мільярдів доларів.
Сергій Рудковський, голова правління асоціації "Високошвидкісні магістралі":
У нас есть инвестор - порядка 30 миллиардов евро готовы инвестировать европейские компании. Так что, ничего не мешает осваивать эти деньги, формировать команду, формировать рабочую группу и на площадке Союза предпринимателей, совместно, с "Укрзализницей" и машиностроением Украины, строительными компаниями. Мы можем поставлять также технику, производить в Украине высокоскоростную технику и поставлять нашим странам партнерам. То есть, это дополнительный рынок сбыта.
Вартість усього залізничного "Шовкового шляху" з Китаю в Європу оцінюють у понад 180 мільярдів доларів. А щоб реалізувати цей проект знадобиться близько семи років.
по теме
Люди, які інвестують до України мінімум 20 мільйонів євро, - отримають допомогу від держави, а "інвест-няні" допомагатимуть у цій співпраці
До цих проєктів залучатимуть інвесторів, деякі об'єкти подумують передати у приватні руки, так звану концесію
У Нацбанку підвищили облікову ставку до шести з половиною відсотків, аби стримати - стрибок цін! То що зараз із цінниками в магазинах та на ринках? І чи справді в країні - тотальне подорожчання?
Столичний завод "Більшовик" планують пустити з молотка щонайменше за мільярд гривень. Фонд держмайна готується продати через аукціон "Перший київський машинобудівний завод"
Націоналізувати Мотор Січ. Такий законопроект подадуть до парламенту цього тижня. Про це заявив глава Фракції Слуга Народу Давид Арахамія. За його словами це питання обороноздатності