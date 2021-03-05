Розвиток вітчизняної залізниці та залучення інвестицій. Про головні проблеми в "Укрзалізниці" сьогодні говорили на засіданні Союзу вітчизняних промисловців. Фахівці шукали шляхи вирішення нагальних економічних проблем, через які українська залізниця та економіка в цілому - несуть збитки. Тему продовжить Даніїл Снісар.

Старі вагони та зношені колії. Поїздки в українських поїздах - це те ще випробування.

90 відсотків рухомого складу "Укрзалізниці" зношені. Тож як її осучаснити і заробити на своєму транзитному потенціалі - говорили сьогодні промисловці.

Володимир Жмак, голова правління АТ "Укрзалізниця":

Нонсенс, знаходячись на перетині європейських доріг - не використовувати транзитний потенціал в тому обсязі, якому можемо це робити, не реалізовувати той індустріальний потенціал.

Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців:

У нас унікальне географічне розположення, через територію України проходять всі основні європейські транспортні коридори. Але, нажаль, цей транзитний потенціал, на сьогоднішній день використовується дуже-дуже слабо.

А транзитний потенціал це інвестиції. І їх можна залучити, зокрема, завдяки новому "Шовкового шляху" залізничному маршруту, який з'єднає Китай із Європою - і проляже через сім країн. Ініціатори проекту кажуть інвесторів не бракує. За підрахунками розробників, "Шовковий Шлях" може принести країні 75 мільярдів доларів.

Сергій Рудковський, голова правління асоціації "Високошвидкісні магістралі":

У нас есть инвестор - порядка 30 миллиардов евро готовы инвестировать европейские компании. Так что, ничего не мешает осваивать эти деньги, формировать команду, формировать рабочую группу и на площадке Союза предпринимателей, совместно, с "Укрзализницей" и машиностроением Украины, строительными компаниями. Мы можем поставлять также технику, производить в Украине высокоскоростную технику и поставлять нашим странам партнерам. То есть, это дополнительный рынок сбыта.

Вартість усього залізничного "Шовкового шляху" з Китаю в Європу оцінюють у понад 180 мільярдів доларів. А щоб реалізувати цей проект знадобиться близько семи років.