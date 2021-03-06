На Бессарабском рынке в центре Киева продают букет за 18 160 гривен Источник: ТАСС

8 марта на носу, поэтому в Украине взлетели цены на цветы, которые сильная половина населения подарит своим "половинкам". Один из самых дорогих букетов продается на Бессарабском рынке в центре Киева.

За пышную композицию из орхидей и роз просят 18 160 гривен. Об этом сообщает "Сегодня".

Продавец уверен, что супер-букет обязательно купят. Как раз из-за рекордной цены. По его словам, есть категория успешных мужчин, для которых такой рекорд имеет значение, чтобы поразить любимую женщину.

На сайте одного из цветочных магазинов продают букет за... 650 тыс. грн. В нем будет 9 999 роз. Посмотреть на супер-букет нельзя, но можно заказать. 600 тыс. грн стоят сами цветы и 50 тыс. - работа.

Получится мини поле из 40 букетов, в каждом - 251 роза. Продавец призналась, что в Киеве уже нашелся один покупатель.

Цена одной розы в таком букете минимальна. 6 марта в большинстве торговых точек Киева розу продавали за 60-80 грн.

Флористы на рынках сетуют, что в этом году цветы покупают куда меньше, чем в прошлом году. Связывают это с тем, что часть офисов и сотрудников по-прежнему работает удаленно.

Как и раньше, наибольшей популярностью пользуются тюльпаны. Средний букет – 5-7 цветков, цена - 30-35 грн за штучку. Популярностью пользуются мимозы, ранункулюсы, гиацинты и фрезии.

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Популярны натуральные букеты с большим количеством зелени и пышные букеты с небольшим количеством цветов и большим количеством зелени. Если без зелени, то в большой бумажной упаковке, и букет собран каскадом. Популярны крашеные, яркие цветы, так называемые "уличные хулиганы".

8 Марта цветы еще подорожают на 5-10 грн. Расчет простой: будет выходной, а значит, цветы будут покупать не для коллег, а для любимых женщин.

О том, какие цветы какие цветы категорически нельзя дарить по приметам и суевериям, можно почитать тут.

Для тех, кто не хочет дарить банальный букет, "Подробности" опубликовали идеи открыток своими руками к 8 марта.