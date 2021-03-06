Небезпечний вояж мігрантів. Біля Одеси прикордонники затримали двох іноземців, які через Україну планували потрапити до Німеччини. Чоловіки заховалися в причепі вантажівок і дісталися наших берегів теплоходом.

Щойно судно пришвартувалося, спритники розрізали тент і спробували потрапити на берег. Нелегалів затримали. При собі вони мали паспорти громадян Сирії. А прикордонникам розповіли: за таку подорож виклали по 6 тисяч доларів.

Втім, все одно їм доведеться повернутися - чоловіків відправили зворотнім рейсом у Туреччину.