До Європи крадькома: в порту Одеси затримали двох нелегалів [ Редактировать ]
Небезпечний вояж мігрантів. Біля Одеси прикордонники затримали двох іноземців, які через Україну планували потрапити до Німеччини. Чоловіки заховалися в причепі вантажівок і дісталися наших берегів теплоходом.
Щойно судно пришвартувалося, спритники розрізали тент і спробували потрапити на берег. Нелегалів затримали. При собі вони мали паспорти громадян Сирії. А прикордонникам розповіли: за таку подорож виклали по 6 тисяч доларів.
Втім, все одно їм доведеться повернутися - чоловіків відправили зворотнім рейсом у Туреччину.
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