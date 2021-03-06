Неслабка стать. У Запоріжжі жінки сьогодні довели, що можуть легко втерти носа чоловікам. Для цього треба просто взяти в руки гирі. Чи вдалося їм це?

Такі є у нас в Україні крєпкі дівчата, що можуть з чоловіками змагатися.

Ці слова адресовані учасницям щорічного Кубку з гирьового спорту. Його традиційно проводять на початку весни в Запоріжжі. З-поміж сотні учасників, третина - жінки.

Любов Черепаха, головний суддя змагань:

Как говорят, а женское ли это дело? Да. Так вот я говорю, а женское ли дело в космос летать, управлять государством, машину водить. Женское ли это дело?

Як і в кожному виді спорту, у гирьовому є свої правила. Серед чоловіків перемагає той, хто за десять хвилин найбільше разів штовхне 32-кілограмову гирю над головою. У дівчат інша вправа: ривок 16-кілограмового знаряддя. І тут - жодних поблажок, - кажуть судді.

Юрій Щербина, президент Міжнародної федерації гирьового спорту:

Гендерное, все будет нормально, в плане гендерного - особенно. Все будет нормально!

Доки чоловіки надриваються на помості, дівчата розминаються осторонь. Кажуть, щоб не було травм, треба правильно розігрітися.

Маргарита Антонова, учасниця змагань:

Тут в основном не сила требуется. Тут очень важна техника. Тут в основном техника играет. Даже девочка 55 килограмм, вот такая вот, может сделать и свыше 100 раз.

За кілька хвилин ці слова дівчата вже доводять на помості. Понад сотню разів підкидають гирю над головою. Чоловіки - вболівають.

Ручку, ручку вставляй у дужку. Пальчики розслабляй. Молодєц, умнічка.

Самі дівчата кажуть: гирі для них - наче фітнес. Тільки ще й характер допомагають гартувати.

Аліна Дегтярьова, учасниця змагань:

Я раньше там была очень стеснительная, там не могла там куда-то подойти. Ну, это вселяет уверенность. То есть в своих силах. Берешь и делаешь.

Час від часу хапаються за залізо й судді.

Юлія Осадча, суддя змагань:

Просто холодно и я решила немножко согреться. Чай не спасает, к сожалению. Тут меньше нет "железяк". Было бы меньше - я бы взяла меньше, а так вот 16 кг, самая маленькая. Зато эффективно!

Юлії Осадчій лише 19 років. Дівчина каже: уже п'ять років займається цим спортом. І не жалкує.

Юлія Осадча, суддя змагань:

Девочки тоже сильный пол!

Хоч, як жартують дівчата, вони й сильна стать, та відзначатимуть не лише перемогу у спортивній залі, а й жіноче свято. Кажуть: 8 березня ніхто не скасовував.