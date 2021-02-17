26-летний блогер из Лос-Анджелеса заработал 16 тыс. долларов за одну ночь, транслируя свой сон в Twitch и позволяя зрителям мешать ему будильниками и фальшивым собачьим лаем.

"Спасибо! Раньше я ездил на Uber за 16 долларов в час", - сказал Энди в конце своего прямого эфира, который впоследствии он опубликовал на YouTube.

У блогера, известного своими выходками, включая разрывом рубашки в Starbucks, насчитывается более 40 тыс. подписчиков в Twitter и Instagram и миллион - на YouTube.

Twitch в основном начиналась как игровая платформа, на которой некоторые пользователи зарабатывали до 200 тыс. долларов в год.

Сейчас у нее есть партнерская программа Twitch для тех, кто серьезно относится к игровой карьере. А некоторые даже используют Twitch, чтобы попытаться увеличить участие избирателей и сбор средств на благотворительные цели.

Ранее мы писали о том, что владелец пиццерии купил свои пиццы и заработал на этом. Он решил провести эксперимент и через сервис продал сам себе кучу пустых пицц - и получил за них полную цену.

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