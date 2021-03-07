Усім встати. Суд у смартфоні йде. Президент Володимир Зеленський вирішив ударити по корупції і прискорити черепаші темпи, в яких працюють суди. Гарант анонсував безпрецедентну реформу Феміди - суд у телефоні.

Мантію на смартфон, звичайно ж, не одягатимуть. Але, за словами Президента, більшість бюрократичних процедур мають перейти в онлайн. Це розблокує суди, які зараз роками ухвалюють рішення.

Володимир Зеленський, Президент України: