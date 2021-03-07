Володимир Зеленський анонсував "суд у телефоні" [ Редактировать ]
Усім встати. Суд у смартфоні йде. Президент Володимир Зеленський вирішив ударити по корупції і прискорити черепаші темпи, в яких працюють суди. Гарант анонсував безпрецедентну реформу Феміди - суд у телефоні.
Мантію на смартфон, звичайно ж, не одягатимуть. Але, за словами Президента, більшість бюрократичних процедур мають перейти в онлайн. Це розблокує суди, які зараз роками ухвалюють рішення.
Володимир Зеленський, Президент України:
Ще один виклик, це усунення зловживань та прозорості суду. Я вважаю що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ИТ рішення. За аналогіями з держпослугами в смартфоні ми прагнемо і обов’язково зробимо суд в смартфоні. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн. Що прискорить судовий процес та мінімізує корупцію та можливості зловживань.
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