І поки чиновники воювали з вакцинними дисидентами, у Парламенті оголосили війну кнопкодавству!

І поки чиновники воювали з вакцинними дисидентами, у Парламенті оголосили війну кнопкодавству! І ноу-хау у сесійній залі - додаткова сенсорна кнопка - сподобалася не всім. Вона унеможливлює голосування "за себе і того хлопця".

Тож кнопкодавам зі стажем тепер хоч на акробатику записуйся, аби навчитися голосувати за сусіда іншими частинами тіла поки обидві руки зайняті. Інша священна війна розгорнулася навколо часу.

Обранці вирішили втихомирити стрілки годинників і припинити стрибки із зимового на літній час. Дехто одразу нагадав депутатам про інший час, який вони марнують, імітуючи роботу. Про змарнований (або ні) тиждень під куполом - Анна Камєнєва.

До чого техніка дійшла? А точніше - руки!

За себе й за того хлопця - проголосувати вже не вийде. Сенсорною кнопкою нардепи дали бій кнопкодавству. І, кажуть, виграли. Бо ж для голосування потрібні зразу дві руки. І тримати їх треба - до кінця.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Якщо дуже хочеться проголосувати за сусідку, але розумієте чим. ногою можна, можна хвостом, як кенгуру.

Акробатів у залі нема, тому намагаються обдурити систему тим, що є під рукою.

А ще якихось 8 років тому, саме телефоном, на цій кнопці поставили хрест.

Так, це "ноу-хау" стоїть у Раді вже з десяток років. І от у нинішніх депутатів лише зараз до нього дійшли руки. Чому? У кулуарах звучить і така версія.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Причиною того, що пан Разумков ввів його саме зараз в експлуатацію є протиріччя всередині фракції Слуга народу. Існування такого обладнання має зробити необхідним постійну фізичну присутність всіх членів такої хиткої більшості в залі. Я в цілому позитивно сприймаю цей крок.

По-новому голосувати - нардепи вчились у вівторок зранку. Було нелегко. 15 спроб, аби лише - зареєструватися.

І руки зайняли годинниками. Аби більше не крутити стрілки туди-назад двічі на рік - пропонують залишитися на "зимовому часі" назавжди. Перший крок для цього нардепи зробили. Сподіваються узаконити це повністю до кінця березня. Бо саме тоді ми маємо перейти на літній час.

Роксолана Підласа, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо виникнуть якісь складності і ми не будемо встигати голосувати, то ми переводимо і 25 березня, і 25 жовтня, але 25 жовтня востаннє.

Складнощі виникли вже цього тижня. Але з іншими законопроєктами про обіг зброї. Майже всі фракції ідею легалізації підтримують, але не в такому виконанні. Тому оплесками вітають провал.

Уже без овацій ухвалили закони про пільги для великих інвесторів. Наступні 15 років вони зможуть без мит і ПДВ ввозити в країну обладнання. Це в рамках президентської програми "Інвест-няні". А от місця тарифним питанням у порядку денному - забракло. Тому "Батьківщина" ще на початку тижня почала збирати підписи за позачергове засідання.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Підписала "Батьківщина", підписав "Голос", "Європейська солідарність", підписала "Довіра" і підписала "ОПЗЖ". Це 92 голоси. "Слуга народу" не поставив жодного підпису і це говорить про те, що вони спільники, вони єдині в тому щоб тарифи далі продовжували накопичувати корупційні статки.

Тим часом "Слуга народу" шукала голоси. Для судової реформи. Точніше для запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів. А от хто конкурс для самої ВККС проведе - сперечалися довго. І наче зійшлися на тому, що це буде три судді й три міжнародних експерти. Та диявол ховається у деталях.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Ця комісія обирає не 16, а 32, потім це направляється, 32 кандидати в вищу раду правосуддя, а вища рада правосуддя на основі "професійних" якостей обирає кожного другого з цих кандидатів ВРП, яка має негативний статус і велику кількість корупційних скандалів.

Та 215 "Слуг народу" натисли зелені кнопки. Решту голосів підкинули "Довіра" і позафракційні.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

Де-факто всі вважливі системні закони, які ухвалює верховна рада, слуга народу не здатна проголосувати самостійно. завжди є якісь ситуативні коаліції.

Ірина Фріз, народний депутат, "Європейська Солідарність":

У нас немає монобільшості і коли пан Зеленський бравурно говорить про те, що він внесе якісь законопроєкти, які мають ухвалюватись, ми бачимо, що вони вже не будуть з таким азартом ухвалюватись.

Голосів не вистачило, навіть щоб виправити колізію в законі про гральний бізнес. В одній нормі комісію з видачі ліцензій створює Кабмін, і вже створив, а в іншій - Парламентський комітет. 20 хвилин розмов і всі три документи провалені.

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

Кожен законопроєкт, пам'ятаєте, нам розповідав пан Стефанчук, обходиться Верховній Раді в 9, здається мільйонів гривень, от ми їх сьогодні викинули просто під стіл, тому що уряд з самого початку створив нелегітимну ситуацію.

Викинули мільйони і при розгляді урядового законопроєкту. Вилучали із закону про Кабмін кілька слів.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Витрачати час Верховної Ради на законопроєкти в одну, навіть не речення, а 3 слова. я розумію, це важливо, але я думаю в нас є разом з вами набагато більше потенціалу.

Та ці претензії до уряду за рік діяльності не поодинокі.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Цей уряд провалив все, що можливо. економічну роботу, вакцинацію, підтримку населення і підприємств. Повна залежність і зміна пріоритетів в сторону того, що бігають по світу шукають кредити, замість того, щоб підтримати власного виробника. Ми вимагали і вимагаємо, щоб уряд Шмигаля пішов в відставку.

Претензії є й у "Слуг", але більше до очільника МОЗ. Максима Степанова в п'ятницю викликали у Верховну Раду "на килим". Насамперед через вакцинацію.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Вакцини вдосталь. З нашими планами основні етапи вакцинації ми завершимо вже цього календарного року.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

У мене було менше до нього питань до початку вакцинації, зараз більше питань, тому що справді це на ньому лежить відповідальність першочергова.

Але "винного" не каратимуть. Принаймні до кінця вакцинної кампанії, кажуть у монобільшості. Бо ж, мовляв, хто коней на переправі міняє.