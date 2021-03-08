Водієві українського автобуса Познань - Херсон висунули звинувачення. У ненавмисній аварії. Нині кермувальник перебуває в лікарні, його допитали слідчі. За словами водія, момент ДТП він не пам'ятає. Нагадаю, автотроща сталася в ніч проти шостого березня поблизу Ярослава. Загинули п'ятеро українців, 39 - травмовані.

Трагедія на трасі біля польського міста Кошице сталася в ніч проти суботи. За 30 кілометрів до українського кордону. На купу брухту двоповерховий автобус, що віз українців із Познані до Херсона, перетворився за секунди. Якоїсь миті він - влетів у відбійник, скотився з насипу в рів і перекинувся.

Олександр, пасажир автобуса:

Люди кричали, просили помочь. Не мали инструментов, были б инструменты може б чем-то помогли б. Так не. Кого могли того витягли.

Самотужки з понівеченого автобуса вдалося вибратися тільки чотирьом пасажирам. Аби витягти інших, транспорт довелося розпиляти

Перші бригади на місці аварії були вже за 9 хвилин. До операції залучили понад сотню рятувальників і медиків, важку техніку і дрони.

Марек Яновський, рятувальник:

Дев'ятнадцять команд рятувальників відправили на місце ДТП. Також надіслали медичний і військовий гелікоптери з Кракова.

Загалом в автобусі було 57 пасажирів та двоє водіїв. В аварії загинули п'ятеро. Медична допомога знадобилася тридцятьом дев'ятьом. Їх доправили до лікарень міста Ярослава. Травми різні - переломи, забої, численні порізи - від битого скла.

Олексій, пасажир автобуса:

Поліція і медики добре працювали потім, були гелікоптери.

Нині двадцять четверо українців, які відбулися незначними травмами, уже мають бути вдома. Перевізник відрядив по них інший автобус.

Люди в тяжкому психологічному стані. Про моторошну пригоду воліють не говорити. Навіть родичам, щоб не лякати.

Не говорила. приеду домой. Тогда все расскажу.

Попередня версія причин трагедії - водій не впорався з керуванням. Але чому? Польська поліція веде розслідування. Його пильно відстежують в українському консульстві.

Василь Павлюк, генеральний консул України в Любліні:

Прямих версій немає. У водіїв взяті на наркотик і алкоголь не підтвердилося вони чисто, що сталося яка причина, іде слідство, будемо знати на наступний тиждень.

Натомість пасажири мають свої версії, чому сталася аварія. Хтось каже - водій заснув за кермом, хтось - що автобус був несправний.

Водители ж должны менятся каждые 4 часа. Правильно? А он, ехал все 18. Минут за 50 до инцидента он вильнут так сильно. Видать уже вырубался.

Олександр, пасажир:

Я дивився, як автобус лежав на боку. У нього були два ричага одірвані. У нього одірвало два ричаги і він уйшов в сторону. Він став некерований. Я відчув як тіпа колесо стрельнуло. Але я подивився, що колеса були цілі, а ричаги зламані.

У компанії-перевізнику, що міститься в Тернополі, запевняють: автобус був справний. Перед рейсом пройшов техогляд. Чи справді це так - з'ясує слідство.