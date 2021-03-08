ДТП у Польщі: загинули п'ятеро українців [ Редактировать ]
Водієві українського автобуса Познань - Херсон висунули звинувачення. У ненавмисній аварії. Нині кермувальник перебуває в лікарні, його допитали слідчі. За словами водія, момент ДТП він не пам'ятає. Нагадаю, автотроща сталася в ніч проти шостого березня поблизу Ярослава. Загинули п'ятеро українців, 39 - травмовані.
Трагедія на трасі біля польського міста Кошице сталася в ніч проти суботи. За 30 кілометрів до українського кордону. На купу брухту двоповерховий автобус, що віз українців із Познані до Херсона, перетворився за секунди. Якоїсь миті він - влетів у відбійник, скотився з насипу в рів і перекинувся.
Олександр, пасажир автобуса:
Люди кричали, просили помочь. Не мали инструментов, были б инструменты може б чем-то помогли б. Так не. Кого могли того витягли.
Самотужки з понівеченого автобуса вдалося вибратися тільки чотирьом пасажирам. Аби витягти інших, транспорт довелося розпиляти
Перші бригади на місці аварії були вже за 9 хвилин. До операції залучили понад сотню рятувальників і медиків, важку техніку і дрони.
Марек Яновський, рятувальник:
Дев'ятнадцять команд рятувальників відправили на місце ДТП. Також надіслали медичний і військовий гелікоптери з Кракова.
Загалом в автобусі було 57 пасажирів та двоє водіїв. В аварії загинули п'ятеро. Медична допомога знадобилася тридцятьом дев'ятьом. Їх доправили до лікарень міста Ярослава. Травми різні - переломи, забої, численні порізи - від битого скла.
Олексій, пасажир автобуса:
Поліція і медики добре працювали потім, були гелікоптери.
Нині двадцять четверо українців, які відбулися незначними травмами, уже мають бути вдома. Перевізник відрядив по них інший автобус.
Люди в тяжкому психологічному стані. Про моторошну пригоду воліють не говорити. Навіть родичам, щоб не лякати.
Не говорила. приеду домой. Тогда все расскажу.
Попередня версія причин трагедії - водій не впорався з керуванням. Але чому? Польська поліція веде розслідування. Його пильно відстежують в українському консульстві.
Василь Павлюк, генеральний консул України в Любліні:
Прямих версій немає. У водіїв взяті на наркотик і алкоголь не підтвердилося вони чисто, що сталося яка причина, іде слідство, будемо знати на наступний тиждень.
Натомість пасажири мають свої версії, чому сталася аварія. Хтось каже - водій заснув за кермом, хтось - що автобус був несправний.
Водители ж должны менятся каждые 4 часа. Правильно? А он, ехал все 18. Минут за 50 до инцидента он вильнут так сильно. Видать уже вырубался.
Олександр, пасажир:
Я дивився, як автобус лежав на боку. У нього були два ричага одірвані. У нього одірвало два ричаги і він уйшов в сторону. Він став некерований. Я відчув як тіпа колесо стрельнуло. Але я подивився, що колеса були цілі, а ричаги зламані.
У компанії-перевізнику, що міститься в Тернополі, запевняють: автобус був справний. Перед рейсом пройшов техогляд. Чи справді це так - з'ясує слідство.
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