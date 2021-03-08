Вечірку на 1300 людей провели в Амстердамі. Уперше за час карантину. Охочих потанцювати запросили до нічного клубу заради СOVID-експерименту. Так влада хоче з'ясувати, чи варто послаблювати карантин. Усіх учасників напередодні перевірили на коронавірус.

Повторний тест призначили за тиждень. Також гостей розділили на 6 груп з різними принципами соціальної дистанції. Вечірка з танцями лише частина урядових експериментів. Серед інших бізнес-конференція, два футбольні матчі та комедійне шоу.

Роб Ван Війк, директор нічного клубу: