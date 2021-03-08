Швейцарці проголосували проти носіння паранджі [ Редактировать ]
Швейцарці на референдумі проголосували проти носіння паранджі. Під табу також потрапили інші види жіночого мусульманського одягу, який закриває обличчя: нікаб та бурка.
А також балаклави, за якими ховаються футбольні фанати та радикали, що влаштовують безлади. Схожі заборони, попри спротив релігійних громад, раніше також запровадила низка європейських країн. Зокрема, Франція, Нідерланди та Данія.
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