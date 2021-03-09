Под Славским пьяный водитель слетел с моста в реку: погибла пассажирка (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во Львовской области в районе лыжного курорта Славское 8 марта произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила полиция области.
Возле села Тухля Стрыйского района на мосту водитель "Skoda Octavia" не справился с управлением, и слетел в реку. 58-летнего водителя вытащили из воды живым, а его 42-летняя пассажирка погибла.
Мужчину доставили в больницу, экспертиза подтвердила, что он был пьян. Он задержан, ему объявили о подозрении по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Черниговом фура упала с моста в Десну.
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