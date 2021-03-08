Во Львовской области водитель автобуса выгнал из салона дочь погибшего на Донбассе воина АТО Николая Минько Диану. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

Когда я зашла в маршрутку и показала водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с этим удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала для того, чтобы у меня этого удостоверения не было, а чтобы у меня был жив пап. Ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?