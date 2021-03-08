Во Львовской области водитель выгнал из маршрутки дочь погибшего воина АТО (видео) [ Редактировать ]
Источник: ZAXID.NET
Во Львовской области водитель автобуса выгнал из салона дочь погибшего на Донбассе воина АТО Николая Минько Диану. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.
Когда я зашла в маршрутку и показала водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с этим удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала для того, чтобы у меня этого удостоверения не было, а чтобы у меня был жив пап. Ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?
Девушка выложила видео с водителем, который якобы отказал ей в бесплатном проезде. Мужчина отрицает обвинения.
Издание "Варта 1" сообщает, что инцидент произошел в автобусе "Битля-Львов". В 2019 году девушку, которая хотела проехать по удостоверению, выгонял водитель из маршрутки "Львов-Турка".
Отец Дианы Николай Минько погиб 6 апреля 2015 в поселке Боровское вблизи Северодонецка Луганской области.
Ранее сообщалось, что Кабмин повысил компенсации пострадавшим на производстве и назначил помощь семьям погибших в АТО.
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