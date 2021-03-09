У подарунок Шевченкові від Міністерства закордонних справ - світовий рекорд. Дипломати, разом з обласними адміністраціями та закордонними посольствами, впродовж року ретельно збирали інформацію щодо кількості пам'ятників Кобзареві і нарахували аж 99 у 44 країнах світу.

А в Україні ще 1068. За таку кількість встановлених монументів Міністерство закордонних справ сьогодні отримало світовий рекорд.