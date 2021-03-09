Міністерство закордонних справ назвало кількість пам'ятників Тарасу Шевченку у світі [ Редактировать ]
У подарунок Шевченкові від Міністерства закордонних справ - світовий рекорд. Дипломати, разом з обласними адміністраціями та закордонними посольствами, впродовж року ретельно збирали інформацію щодо кількості пам'ятників Кобзареві і нарахували аж 99 у 44 країнах світу.
А в Україні ще 1068. За таку кількість встановлених монументів Міністерство закордонних справ сьогодні отримало світовий рекорд.
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