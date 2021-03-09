Зранку на фронті російські окупанти п'ять разів атакували українських військових. Зокрема, біля Красногорівки били з міномета 82 калібру, неподалік Авдіївки та Пісків вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Минулої доби на передовій - 9 ворожих обстрілів.

Позиції армійців поблизу Водяного, Луганського, Опитного і Лебединського окупанти накривали з гранатометів, а біля Пісків зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. На провокації противника наші бійці реагували вогнем у відповідь.