Неподалік Авдіївки та Пісків бойовики вели вогонь з гранатометів [ Редактировать ]
Зранку на фронті російські окупанти п'ять разів атакували українських військових. Зокрема, біля Красногорівки били з міномета 82 калібру, неподалік Авдіївки та Пісків вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Минулої доби на передовій - 9 ворожих обстрілів.
Позиції армійців поблизу Водяного, Луганського, Опитного і Лебединського окупанти накривали з гранатометів, а біля Пісків зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. На провокації противника наші бійці реагували вогнем у відповідь.
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