Протести в Єревані: люди вимагають відставки прем'єр-міністра [ Редактировать ]
У Єревані протестують! Люди оточили будівлю парламенту Вірменії. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Вважають, що той програв у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах і здав території, підписавши мирну угоду в Москві.
Коли ж мітингарі підступили до стін парламенту між ними та правоохоронцями почалися сутички. Після цього представники опозиції заявили - під будівлею парламенту розставлять намети та продовжуватимуть протести.
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