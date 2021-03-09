У Єревані протестують! Люди оточили будівлю парламенту Вірменії. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Вважають, що той програв у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах і здав території, підписавши мирну угоду в Москві.

Коли ж мітингарі підступили до стін парламенту між ними та правоохоронцями почалися сутички. Після цього представники опозиції заявили - під будівлею парламенту розставлять намети та продовжуватимуть протести.