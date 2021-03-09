Українець зі світовим ім'ям. Сьогодні - 207 років від дня народження Тараса Шевченка.

Кобзаря вшановують по всій країні. Президент із дружиною теж поклали квіти до пам'ятника письменнику в Києві. На думку Володимира Зеленського, творчість Шевченка навіть за кілька століть залишається актуальною та єднає українців.

Багато творів Шевченка і справді настільки перегукуються із сучасними реаліями, що його часто називають пророком. Як формувався талант Великого Кобзаря? Як на нього вплинули життєві обставини та люди, які його оточували? Відповіді на ці запитання наші кореспонденти шукали на малій Батьківщині поета.

У хаті пана Миколи, в селі Шевченкове, сьогодні справжнє свято. Родина відзначає 207 річницю від дня народження Тараса Шевченка. Господар дослідів і створив чотириметрову генеалогічну мапу роду Шевченків. На ній знайшлося місце і самому Миколі Лисенку.

Я належу … я праправнук Тараса Григоровича по брату Йосипу.

Про те, що він родич Шевченка, пан Микола дізнався ще у третьому класі від бабці. Саме тоді він почав цікавитись історію свого відомого прапрадіда і не полишає цю справу навіть на пенсії.

Микола Лисенко, праправнук Тараса Шевченка:

Тут немає такої межі, яка б його розділяла, він був талановитий і поет і художник, я так вважаю …

Моринці, де народився український геній, за десять кілометрів від села Шевченкове. Справжнього будинку тут вже давно немає, а на його місці наприкінці 80-х звели точну копію тої мазанки. Побут в будинку краєзнавці відтворили з педантичною точністю.

У той час біля сволоку підвішували колиску і вона мала бути недалеко від полки де спали батьки, якщо дитина заплаче, то ось тут є така мотузочка, мати взяла собі - колихнула.

Через два роки після народження родина Шевченка переїхала у Кирилівку, нинішнє Шевченкове. Там померла мати Тараса, а згодом і батько. В 11 років він залишився сиротою, згодом його взяли прислужувати у маєток поміщика.

З родиною Енгельгардтів Шевченко подорожував і по Російській імперії, і по Європі. За 47 років життя Тарасові Шевченку припало лише 14 років прожитих в Україні. Свою батьківську хату він і малював, і описував в поезії.

В доливину себе закуй, гарненького Богу пополися, а на громаду, так хоч наплюй, вона капуста головата, а втім, як знаєш пане-брате. Не дурень, сам собі й міркуй.

Це Шевченкове послання самому собі у засланні, вчителька Валентина Слива обрала навмисне, аби нагадати українцям, що слово Кобзаря навіть сьогодні актуальне як ніколи.

Валентина Слива, жителька села Моринці:

Він говорив про український народ з любов'ю, але водночас душа його боліла за цей народ, бо народ український не міг відстояти себе, свої інтереси.

Генієм Шевченко став не лише для українців. Його твори перекладені більше ніж ста іноземними мовами.