В Киеве задержали серийного грабителя школьников (фото) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
Сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве серийного грабителя детей, который отнимал у них мобильные телефоны и сдавал в ломбарды. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Мужчина ограбил как минимум троих подростков, последней его жертвой стала ученица школы на проспекте Лобановского.
После первых двух случаев "гоп-стопа", которые произошли в Голосеевском и Соломенском районах, у полицейских уже были снимки предполагаемого преступника.
Поэтому спустя час после последнего ограбления патрульные обнаружили похожего мужчину на остановке общественного транспорта.
Во время обыска у злоумышленника обнаружили телефон, который отобрали у школьницы.
Подозреваемый задержан, его передали следственно-оперативной группе Соломенского района. Проверяется его причастность к другим преступлениям.
Напомним, в сегодня в Киеве задержали мужчину, который во время драки ударил своего противника ножом в живот.
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