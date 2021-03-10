Сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве серийного грабителя детей, который отнимал у них мобильные телефоны и сдавал в ломбарды. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Мужчина ограбил как минимум троих подростков, последней его жертвой стала ученица школы на проспекте Лобановского.

После первых двух случаев "гоп-стопа", которые произошли в Голосеевском и Соломенском районах, у полицейских уже были снимки предполагаемого преступника.

Поэтому спустя час после последнего ограбления патрульные обнаружили похожего мужчину на остановке общественного транспорта.

Во время обыска у злоумышленника обнаружили телефон, который отобрали у школьницы.

Подозреваемый задержан, его передали следственно-оперативной группе Соломенского района. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Напомним, в сегодня в Киеве задержали мужчину, который во время драки ударил своего противника ножом в живот.