В Киеве застолье поножовщиной: убийца выпрыгнул в окно (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве на улице Львовской произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
Ночью на "102" позвонила женщина, которая сообщила, что у соседей слышны звуки драки и крики. Прибывшие на вызов патрульные, стучали в дверь квартиры, на которую поступила жалобы. Дверь внезапно открылась и сразу же закрылась, но инспекторы успели заметить на полу пятна, похожие на кровь.
После этого неизвестный мужчина выпрыгнул из окна квартиры. Беглеца, который пытался спрятаться в кустах, задержал экипаж другого патруля, прибывший на помощь.
В квартире полицейские обнаружили напуганную женщину и мужчину с ножевыми ранениями. Несмотря на помощь медиков, мужчина скончался по пути в больницу.
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