В Киеве на улице Львовской произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Ночью на "102" позвонила женщина, которая сообщила, что у соседей слышны звуки драки и крики. Прибывшие на вызов патрульные, стучали в дверь квартиры, на которую поступила жалобы. Дверь внезапно открылась и сразу же закрылась, но инспекторы успели заметить на полу пятна, похожие на кровь.

После этого неизвестный мужчина выпрыгнул из окна квартиры. Беглеца, который пытался спрятаться в кустах, задержал экипаж другого патруля, прибывший на помощь.

В квартире полицейские обнаружили напуганную женщину и мужчину с ножевыми ранениями. Несмотря на помощь медиков, мужчина скончался по пути в больницу.

Напомним, что 5 марта в Киеве задержали педофила, который пытался изнасиловать в подъезде 10-летнюю девочку. Им оказался заместитель директора по хозяйственной части одной из школ Киева.