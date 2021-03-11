Відрізаним від світу опинився притулок для тварин у Макарівському районі на Київщині - через бездоріжжя. Путівець перетворився на суцільне багно. Тож доправити корми тваринам і привезти працівників - неможливо. Як обходяться без траси, розкаже Марічка Мельник.

Суцільні ями та болото. Це дорога, що веде до одного з найбільших притулків для тварин на Київщині.

Галина Онопрієнко, власниця притулку "Бест Френдс":

У нас возникли очень серйозные проблемы с тех пор как это первый год. Это месяц назад было наверное мы МЧС вызывали дергали наши машины.

Прихистку "Бест Френдс" сім років. Тут близько тисячі тварин. Підвозити харчі стає дедалі важче.

Галина Онопрієнко, власниця притулку "Бест Френдс":

Два Уаза постоянно в ремонте находяться вот орендуем мы ниву. сами понимаете перевезти такой обьем это не реально это крупы фарш это допустим те же медикаменты это если кому то из животных плохо стало клиника это все абсолютно находиться в очень печальном состоянии.

Досі дорогу до притулку тут ремонтували самотужки. Проте зараз коштів забракло, тому просить підтримки у місцевої влади. У Макарівській селищній раді про ситуацію знають, але допомогти нічим не можуть, адже заклад не має правового статусу.

Богдан Живага, заступник Макарівського селищного голови:

Притулок не зареєстрований як притулок він перебуває на земельній ділянці яка призначена для особистого селянського господарства вони використовують дану земельну ділянку не за призначенням. Треба розробити проєкт змінити цільове призначення даної ділянки зареєструвати і тільки тоді ми можемо якимись своїми ресурсами їм допомогти.

Та хоча коштів на реєстрацію у пані Галини немає, покинути тварин напризволяще - жінка не може. Сподівається на допомогу небайдужих.