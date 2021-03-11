Британські учні вперше після нового року сіли за парти [ Редактировать ]
Учні у Великій Британії вперше після нового року сіли за парти. Досі освітні заклади були закритими через суворий карантин. Як організували навчання і з чого тепер починається день школяра - розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Перший етап послаблення карантинних обмежень у Великій Британії. Країна досі залишається в режимі повного локдауну. Закриті магазини, кафе та салони послуг. Але учням дозволили повернутися за парти. Вперше від початку року.
К'яра Ворнок, директор школи:
Повернення до школи та продовження навчального процесу - найважливіше для молоді. Адже вони вже багато пропустили. Крім того, важливо підтримувати їхнє ментальне здоров'я. Всім відомо, що в школі діти чудово почуваються та краще розвиваються.
Щоправда, пандемія вносить свої корективи в навчання. Якщо раніше обмежувалися антисептиками та частим миттям рук, то тепер все значно серйозніше. День школярів розпочинається в спортзалі й з не надто приємної процедури.
Мені потрібно, щоб ти взяла мазок зі своїх мигдалин. Закидаєш голову і дістаєш паличкою якнайглибше. Якщо спрацює блювотний рефлекс - зупинись.
Кожен учень здає аналіз на коронавірус. Мазки в горлі та носі діти старших класів беруть самостійно. Результат отримують миттєво.
Тесс Кей, учениця старшої школи:
Я тільки за тестування, якщо це означає, що ми швидше повернемося до звичного життя. Адже це означає, що ми всі будемо в безпеці, отже, так краще для всіх. Головне, що це означає - кінець домашнього навчання.
Таке тестування проводитимуть двічі на тиждень. Аналізи можна здати в школі, а можна й удома. Носити маски обов'язково. Виняток зробили лише для учнів початкових класів та всіх учителів.
Колін Пік, директор коледжу:
Повернення учнів для нас означало багато логістичних змін. Треба було думати, чи вистачить персоналу, чи вдасться прийняти всіх учнів. Але перші дні показали, що все було підготовлено правильно, і хоча деякі діти трохи нервують, більшість учнів дуже щасливі знову сісти за парти.
Наразі залишатимуться закритими шкільні гуртки та група продовженого дня. А екзамени цього року скасують. Натомість підсумкові оцінки виставлять учителі.
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