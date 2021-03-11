Министерство здравоохранения с 1 марта позволило прививать публичных людей и общественных деятелей остатками вакцины Covishield (AstraZeneca), от которой отказываются медики. Издание LIGA пишет, кто подпадает под определение публичных деятелей и как попасть в список ожидания.

Как зарегистрироваться на прививку

Если вы не врач и не считаете себя публичным лицом, записаться на прививку можно следующим способом:

заполнить форму на портале или через приложение "Дія";

позвонить на горячую линию Минздрава - 0800 60 20 19;

записаться через семейного врача;

попробовать связаться с мобильной бригадой.

Как Минздрав отбирает кандидатов на вакцинацию

Каждая область имеет своего координатора, к которому можно обратиться, чтобы уколоться остатками вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также можно позвонить в пресс-службу облгосадминистрации или областной центр общественного здоровья. Там можно записаться, чтобы ваши контакты передали мобильной бригаде. Когда есть остатки вакцины, медики набирают людей из очереди и говорят, куда надо в течение часа подойти.

Кого медики считают публичным лицом

В приказе от 1 марта Минздрав перечисляет таких "публичных деятелей": первые лица государства, общественные деятели, деятели культуры и спорта, лидеры религиозных общин.

Четких критериев, кто такие ЛОМы (лидеры общественного мнения) и сколько подписчиков они должны иметь в соцсетях - нет. Это определяется в индивидуальном порядке на местах. В Минздраве считают, что если человек авторитетен в определенной местности, местные ОГА должны об этом знать.

Общественный деятель может быть популярен в Харькове, но не известен в Киеве, именно так в Минздраве объясняют решение передать этот выбор на места.

Как можно записаться в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре

Одесса. 1 марта запустили электронную форму для регистрации на вакцинацию для немедиков. Это обычная гугл-форма на четыре вопроса, где можно оставить свои контакты.

Киев. 10 марта электронную форму записи публичным лицам запустила КГГА. Кроме контактов, там можно оставить ссылку на свою страницу в соцсетях. И объяснить, в чем заключается ваша деятельность как публичного лица.

Львов. 10 марта областной центр общественного здоровья также запустил электронную форму для регистрации публичных лиц. Также можно позвонить в пресс-службу Львовской ОГА, чтобы получить координаты мобильной бригады. Если есть остатки доз - они пригласят человека приехать и вакцинироваться.

Харьков. Харьковская облгосадминистрация сама сформировала списки публичных деятелей по телефону. Журналисты, блогеры и волонтеры должны прислать письмо в департамент здравоохранения Харьковской ОГА с запросом, какую организацию представляют и сколько человек хотят вакцинироваться.

Днепр. Днепр не имеет алгоритма, как вакцинировать публичных людей, рассказал координатор по области. Здесь общественных деятелей никто не ищет. Чтобы вакцинироваться, нужно позвонить в департамент здравоохранения Днепра, Павлограда или Кривого Рога. Там должны скоординировать, где работают мобильные бригады ,чтобы подойти и вакцинироваться. Онлайн-форму делать не планируют.

Ранее сообщалось, что 9 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса. Процесс иммунизации в Украине начался 24 февраля, и по состоянию на утро 10 марта привили 23 510 человек.

Напомним, что в Черновицкой городской больнице №3, где лечат пациентов с коронавирусом, ни один медработник не захотел вакцинироваться против COVID-19.