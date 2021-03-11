Гаваї накрила повінь: тисячі людей залишились без електрики [ Редактировать ]
Повінь накрила Гаваї. Зруйновані будинки, мости та греблі. Тисячі людей залишилися без електрики. На островах оголошено евакуацію населення. Людей доправлятимуть до тимчасових притулків.
Рятувальники визволяють місцевих жителів, які опинилися в пастці, і допомагають людям долати наслідки негоди.
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Попередження також надійшли на інші тихоокеанські острови, такі як Тонга, Американське Самоа, Фіджі, Вануату та Гаваї
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