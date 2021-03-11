Еще одна страна остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca [ Редактировать ]
С четверга, 11 марта, Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Такое решение связано с случаем образования тромбов после вакцинации. Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании.
Отметим, что ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов.
Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. Сейчас проводится расследование.
Директор Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром заявил:
Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран.
Еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия - после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.
Напомним, что Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
Во вторник, 9 марта, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac
Цей препарат рекомендований для екстреного медичного застосування
Уже 23 510 жителей Украины получили прививку от коронавируса
Вакцинація від коронавірусу в Україні відбувається втричі повільніше, ніж планували у МОЗ
За словами очільника відомства Максима Степанова, вакцинація відбувається втричі повільніше, ніж планували