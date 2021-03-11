С четверга, 11 марта, Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Такое решение связано с случаем образования тромбов после вакцинации. Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании.

Отметим, что ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов.

Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. Сейчас проводится расследование.

Директор Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром заявил:

Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран.

Еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия - после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.

Напомним, что Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире