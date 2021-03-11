Популярную детскую игру Roblox оценили в $36 миллиардов [ Редактировать ]
Источник: TechCrunch
Наряду с Minecraft, Roblox является одной из самых популярных игровых онлайн-платформ в мире. Она позволяет пользователям создавать и играть в свои собственные мини-игры, используя интуитивно понятную конструкцию, похожую на Lego. Простой язык сценариев Lua позволяет расширять интерактивность и создавать множество пользовательского контента, на котором каждый может заработать реальные деньги.
На днях спустя 15 лет разработки компания вышла биржу. Однако каково было удивление создателей проекта, когда в первый день торгов стоимость Roblox выросла на 40%, в результате чего рыночная капитализация компании составила чуть более 38 миллиардов долларов, сообщает CNBC.
Это хорошая новость как для разработчиков Roblox, так и для ее самых заядлых поклонников.
Однако у игры не всегда все было хорошо. На Roblox, как и на большинство других софтверных компаний, негативно повлияла пандемия коронавируса, что отразилось на сбоях в работе.
С другой стороны, пандемия дала противоположный эффект с точки зрения роста числа пользователей. В 2019 году Roblox заявляла о 115 миллионах активных пользователей в месяц. Пандемия помогла игре обзавестись дополнительно 80 миллионами пользователей за 2020 год, так что официальное количество игроков приближается к 200 миллионам на момент публикации новости.
Заинтересованные стороны могут ознакомиться с полной документацией компании по ценным бумагам и биржам по этой ссылке. В документе излагаются детали бизнес-модели и финансовых показателей Roblox – она заработала 924 миллиона долларов дохода в течение 2020 года.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple составила рейтинг приложений, в который входит Roblox.
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