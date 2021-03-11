Автомобиль странной внешности, который вы видите на титульной фотографии – является смелым дизайном электропикапа от калифорнийского стартапа по производству электромобилей Canoo.

Впервые его заметили в обществе на форуме Reddit, куда его выложили инсайдеры, получившие секретные фото прототипа. Позднее в Canoo подтвердили, что действительно разрабатывают такой конкурента скандальному Tesla Cybertruck от Илона Маска.

Этот необычный электромобиль планируют выпустить в продажу в 2023 году. В это же время на рынке появятся электрический пикап Hummer, модификация с электромотором F-150 от Ford, необычный Rivian EV, а также Cybertruck.

Электропикап Canoo

Canoo заявила, что начнет принимать предзаказы на свой автомобиль уже в этом году, но не раскрыла подробностей о ценах.

Сообщается, что стартап также ведет переговоры с другими государствами о создании сьорочных линий, на которых производитель будет производить автомобили с использованием местной рабочей силы.

Если говорить о дизайне, то он получился очень смелым. Как в случае с Cybertruck, Canoo не придерживается традиционного стиля автомобилестроения, а бросает им вызов. Однако смотрится этот пикап очень несерьезно, словно это модель детского конструктора Lego Duplo.

Электропикап Canoo

Спецификации обещают дальность пробега на одном заряде около 320 километров, мощность двухдвигательной силовой установки до 600 л.с. и 745 нм, а также грузоподъемность до 800 килограммов.

В грузовике также используется та же система электронного торможения и управления, которую Canoo разработала для других своих автомобилей.

Электромобиль в высоту составляет 193 см, что на 2,5 см выше Cybertruck Tesla, но его длина меньше по сравнению с конкурентами - всего 4,67 метра. Hummer EV имеет длину 5,48 метров, а пикап Tesla – 5,87 метров.

Конструкция Canoo предлагает откидные борты, один из которых находится в носовой части автомобиля, а другой - сбоку от кузова грузовика. Есть надставка, которую можно выдвинуть, чтобы сделать кузов на несколько сантиметров длиннее. Внутри кузова и в отсеках для хранения вещей есть розетки (120В и USB).

Есть также вариант грузовика с багажником на крыше и, в попытке извлечь выгоду из стремительно развивающегося рынка "фургон-лайф", отделку Overlander с корпусом для кемпинга и выдвижной палаткой.

Согласно недавней опубликованной документации, Canoo потратила 47 миллионов долларов на исследования и разработки в 2018 году, 137 миллионов долларов в 2019 году и 52 миллиона долларов в течение первых трех кварталов 2020 года.

Смелый стартап уже привлек внимание Apple, которая в какой-то момент даже хотела приобрести Canoo.

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