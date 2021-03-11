"На килим" до конгресменів викликали нового Держсекретаря США - щоб, зокрема, з перших вуст дізнатися про пріоритети команди Байдена щодо Росії, України, "Північного потоку" та імміграції.

Що сказав Тоні Блінкен? І яку допомогу пообіцяв Києву?

Конгресмени не відпускали Тоні Блінкена майже 4 години - так багато було запитань і "гарячих тем" для обговорення. Звісно ж, багато згадували Росію. І у відповідь на пряме запитання Держсекретар чітко сказав: "так", вважає, що Москва несе загрозу для американських інтересів і для союзників США не тільки у Східній Європі, але і у Європі загалом. Із завершенням будівництва другого північного потоку пообіцяв боротися і визнав, що вивчає варіанти додаткових санкцій.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Президент Байден вважає цей газогін поганою ідеєю. Він постійно про це говорить - і я підтримую його погляди. Це порушує принципи енергетичної безпеки Євросоюзу і загрожує економічно і стратегічно - Україні та Польщі. Тому ми проти. Ми протидіємо, і чинитимемо так і надалі.

Так само Блінкен обіцяє підтримувати Україну не тільки в енергетиці, але і у сфері безпеки та боротьби з корупцією.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Ми зосереджені на підтримці України, її демократії, її боротьбі із корупцією і, звісно ж, її боротьбі з російською агресією на Сході України, на Донбасі. І звісно, не визнаємо анексії Криму. Тобто надалі ви побачите стабільну - і навіть ще глибшу підтримку України.

Серед пріоритетів Держсекретар називає і боротьбу із дезінформацією і каже що Держдеп запросить для цього "додаткову підтримку і додаткові ресурси". Протидіятиме, зокрема, і спробам Росії розповсюджувати викривлені дані щодо ефективності вакцин від коронавірусу. Щодо виведення військ з Афганістану (а Трамп, нагадаю, збирався забрати звідти всі американські підрозділи) - жодних рішень нова команда поки не ухвалила.

Дискусія держсекретаря з конгресменами була гострою, нові підходи часто критикували. Але у підсумку законодавці з обох партій все ж погодилися в одному: це правильно, що за Байдена Америка більше не самоусуватиметься від процесів у світі: конфліктів, війн, проблем… Навпаки - активно втручатиметься і змінюватиме розстановку сил.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США: