В українському війську знову втрати. Цієї ночі на Донбасі загинув військовий. Бойовики обстріляли позиції армійців неподалік Старогнатівки. Загалом упродовж доби російські найманці 8 разів порушили режим тиші. Поблизу Південного і Троїцького били з протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А неподалік Авдіївки та Водяного - з автоматичних станкових гранатометів.

Військові кажуть: днями противник помітно збільшив кількість прицільних атак.

Как в сказке "12 месяцев", за один день - все времена года получается. Такие перепады - утром зима, в обед весна, вечером снова зима.

Тож погода на фронті нині не надто сприятлива. Багнюка, тумани і заморозки під час нічних чергувань ускладнюють оборону. Що ж до ворожого вогню, то тут він "млявий", - розповідають армійці.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Так тихо, іноді буває прострілюють зі стрілецької зброї, автоматів, іноді щось важче - типу ВОГів.

ВОГи - це підствольні гранати. Невдовзі одна така прилетіла й вибухнула поблизу. Розслаблятися не можна ні на мить.

Що це було? Виход, прилет - це ВОГ-17 зі сторони ворога. - Такий провокаційний постріл, як часто таке? - Ну, буває.

Ще одна небезпека надходить з повітря - бойовики активно застосовують дрони і безпілотники. І розвідувальні і навіть ударні.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Безпілотники дуже часто літають і скидають гранати . Вчора вночі над нами літав "квадрик", і за кілометр від нас скинув гранату.

Позивний "Циба", військовослужбовець Збройних сил України:

Постоянно ведется авиаразведка. Несколько раз кидали гранаты - летают, смотрят - куда бы кинуть гранату. Предупреждаем людей, чтобы в укрытиях были.

На інших ділянках лінії зіткнення - теж неспокійно. І, на жаль, є втрати. Так, на Маріупольському напрямку під час ворожого обстрілу загинув наш армієць.