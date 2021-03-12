Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил верующих совершать особое молитвенное правило за Украину и народ в период Великого поста. Об этом сообщает Центр информации УПЦ на своей странице в Facebook.

По словам метрополита Онуфрия, в эти дни все верующие должны духовно сосредоточится, чтобы пустить в свое сердце Воскрешенного Христа, а также ежедневно читать строки Священного Писания.

Пусть в дни Святой Четыредесятницы каждому из нас удастся духовно сосредоточиться, чтобы достойно принять в свое сердце Воскресшего Христа. Также благословляется верным нашей Церкви на протяжении этого Великого поста ежедневно читать по одной кафизме из Псалтыри. Кроме этого, благословляется делать по три земных поклона с молитвой "Отче наш» с просьбой о прощении грехов, а также по три земных поклона с молитвой «Богородице Дево" с просьбой о благословении Божием для нашей украинской земли и ее народа.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что самой важной целью Великого поста является стремление стать смиреннее и приблизиться к Богу.

Важнейшая цель поста - это смирение перед Богом. Человек, смиренный перед Богом, всегда стремится к добру. Отсутствие смирения порождает гордость, вражду, противостояние, войны, которых, к сожалению, в нашем мире сегодня очень много. Надо всегда помнить, что всем нам через смирение и искреннее покаяние необходимо преобразиться. Мы постимся ради чего-то большего, чем просто воздержание в пище. Вследствие ограничения излишества в удовлетворении своих ежедневных потребностей и удаления от жизненной суеты происходит очищение души, приближение ее к Богу, наполнение сердца духовной радостью и желанием жить по заповедям Божьим.

Также Блаженнейший выразил надежду, что Великий пост станет временем не только духовного, но и телесного оздоровления в условиях пандемии и добавил, что "именно пост, а вместе с ним и искреннее покаяние, изменяют Божественные суды со строгих на милостивые по отношению ко всем нам", Кроме того, предстоятель напомнил, что Великий пост - это попытка изменить себя и мир к лучшему.

В дни Святой Четыредесятницы мы призваны вспомнить о духовной составляющей своей жизни, покаяться в грехах, укрепить свои духовные мышцы подвигом воздержания и молитвы, для того чтобы с чистым сердцем и обновленными силами встретить торжество из торжеств - Светлое Христово Воскресение.

Читайте также, с 15 марта в Украине начинается Великий пост - самый длительный и самый строгий в церковном календаре. Продлится пост до Пасхи 2 мая. Даты начала и окончания Великого поста разные каждый год и зависят от праздника Пасхи. В 2021 году он будет длиться 48 дней с 15 марта по 1 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.