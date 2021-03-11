С 15 марта в Украине начинается Великий пост - самый длительный и самый строгий в церковном календаре. Продлится пост до Пасхи 2 мая.

Цель поста - покаяние и подготовка верующих к Пасхе, воздержание в пище, отказ от развлечений, очищение души от грехов.

Основа поста – борьба с грехом через воздержание в еде и развлечениях. Однако церковь призывает именно к воздержанию, а не изнурению тела. Желающим соблюдать пост необходимо посоветоваться с духовником и попросить благословения.

Отметим, что даты начала и окончания Великого поста разные каждый год и зависят от праздника Пасхи. В 2021 году он будет длиться 48 дней с 15 марта по 1 мая.

Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус провел в пустыне после Крещения в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

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