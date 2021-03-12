Новые показатели по коронавирусу: где превышен уровень госпитализаций [ Редактировать ]
В пятницу, 12 марта, Министерство здравоохранения Украины обновило показатели регионов по коронавирусу. В Киеве и еще семи областях превышен уровень госпитализаций.
Так, в Киеве показатель госпитализаций составляет 73,7 на 100 тысяч населения при норме 60.
Также этот показатель превышен в:
- Ивано-Франковской области - 130,5,
- Винницкой области - 121,2,
- Черновицкой области - 89,1,
- Житомирской области - 87,6,
- Закарпатской области - 87,3,
- Николаевской области - 77,4,
- Хмельницкой - 66,6.
При этом по состоянию на 12 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
В "оранжевой" зоне 10 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
Остальные области остаются "желтыми" - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
Ранее мы писали, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. В настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти в наклонную динамику, это зависит только от "поведения" вируса.
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