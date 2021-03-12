В Аргентині спалахнули лісові пожежі [ Редактировать ]
Потужні лісові пожежі спалахнули в Аргентині. Щонайменше семеро людей постраждали, 11 зникли безвісти. Вогонь знищив 200 будинків у кількох селах у Патагонії. Пошкоджено дві тисячі гектарів зелених зон.
До гасіння залучили авіацію. Причиною займання називають умисний підпал. Хто і навіщо його скоїв - розслідують правоохоронці.
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