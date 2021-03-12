Как правило владельцы запрещают своим домашним питомцам забираться в постель к хозяевам и спать с ними по этическим и гигиеническим причинам.

Однако ученые решили проверить, вредит ли сон с питомцами в одной постели, или от него все же есть польза. Исследования показали неожиданный факт: сон с домашними животными оказывает очень положительное воздействие на здоровье человека.

Научный журнал Mayo Clinic Proceedings опубликовал исследование, в ходе которого группа испытуемых спала со своими питомцами в одной постели на протяжение недели. Результаты оказались ошеломительными как для научного сообщества, так и для владельцев домашних животных.

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Вопреки распространенному мнению о вреде такого совместного сна, исследования показали обратную сторону – это приносит пользу, особенно для человека.

Сон с домашним питомцем полезно влияет на здоровье

Опыт показал значительное улучшение сна у людей, когда рядом с ними всю ночь спал кот или собака. И также у таких людей был самый качественный ночной отдых. Кошки, которые спят с хозяином, мурлычут, а собака очень размеренно дышит – оба этих звука убаюкивающе действует на человека.

У тех, кто регулярно спит с животными, ученые отметили снижение стресса и повышение качества жизни в целом. Такие результаты не могут не радовать.

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Но у такого ночного симбиоза нашлись и негативные стороны. Например, люди чаще просыпались ночью, если рядом спала собака, у которой есть неприятная привычка лаять среди ночи.

Звуки котов убаюкивающе влияют на людей

В итоге, животные, которые спокойно ведут себя во время сна, создают правильную спокойную атмосферу. Поэтому ученые призывают всех разрешить своему домашнему питомцу спать с ними. Ведь у пользы такого решения есть научное обоснование.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как исследование показало, что коты понимают и узнают свои имена. С другой стороны домашние кошки способны заражать людей коронавирусом.